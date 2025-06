Record e punti di riferimento dal PSG, vincitore della Champions League, e la sconfitta per 5-0 contro l'Inter

HQ

Il Paris Saint-Germain è il nuovo campione d'Europa, e senza dubbio la squadra della stagione: un triplete, con coppa e campionato di Francia oltre a una corsa dominante in Champions League che includeva un 5-0 contro l'Inter. Un enorme successo per il club francese con i soldi del Qatar, che dopo una tendenza non molto riuscita di ingaggiare megstar del calcio come Neymar, Messii e Mbappé, si sono finalmente affidati all'esperienza di Luis Enrique per trasformarla in una potenza europea. Un trionfo del gioco collettivo dei singoli.

La finale di Champions League del 31 maggio 2025 sarà ricordata per gli anni a venire da molte cose, principalmente il primo titolo di Champions League per il PSG e il terzo trofeo europeo dopo la Coppa delle Coppe nel 1996 e la Coppa Intertoto UEFA nel 2001. Ma c'erano altri punti di riferimento, tra cui l'essere la prima squadra francese a vincere la Champions League dal 1993 , l'Olympique Marseielle.

Per l'allenatore Luis Enrique, questo è il secondo titolo di Champions League, ma più spettacolare, il suo secondo triplete: il primo risale esattamente dieci anni fa, vincendo LaLiga, Copa del Rey e Champions League con l'FC Barcelona. Da quando Luis Enrique è arrivato al PSG nel 2023, ha vinto sette degli otto trofei giocati dalla sua squadra, mancando solo la Champions League 2024.

E la partita, che partita! Una vittoria per 5-0 in una finale di Champions League non era mai successa. Una batosta di proporzioni epiche che verrà ricordata nei libri di storia. 5-0 è il record di tutti i tempi come finale con la più grande vittoria, comprese le Coppe dei Campioni, superando il Real Madrid 7 - 3 Francoforte nel 1960.