Reform UK ottiene un importante passo avanti nelle elezioni locali

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Il partito britannico Reform UK ha ottenuto un seggio parlamentare venerdì, un sindaco chiave e diverse posizioni in consiglio nei primi risultati delle elezioni locali, segnalando un forte aumento del sostegno.

Nigel Farage ha descritto il risultato come la prova che i riformisti sono ora la principale opposizione, a seguito di un crollo dei voti sia per i laburisti che per i conservatori. Il partito vinse di poco a Runcorn e Helsby per sei voti e si assicurò la carica di sindaco del Greater Lincolnshire.