Resident Evil Requiem Anteprima: Il gigante horror di Capcom sembra promettente su Switch 2

HQ

Tutto inizia in una clinica medica in rovina. Le mie istruzioni sono semplici; Devo scappare. Da qualche parte nei corridoi oscuri si nasconde un mostro, la stessa bestia che il mondo ha conosciuto nel primissimo trailer di Resident Evil Requiem. Ora ci stiamo aggirando furtivamente negli stessi locali, e prima ancora di intravedere il mio coinquilino forzato, la sua presenza sinistra sostiene nell'aria come una sensazione palpabile.

HQ

La dimostrazione che mi è stata fatta è durata poco più di un'ora e si è concentrata sugli elementi horror di Requiem. Grace, il personaggio che interpretavo, non aveva modo di difendersi, quindi la mia migliore speranza di sopravvivenza era fuggire per salvarmi la vita e sperare che un buon nascondiglio apparisse più avanti. Qua e là trovavo bottiglie di vetro vuote che potevano essere usate in disperati tentativi di distrarre il mostro, ma di solito la cautela vigile era uno strumento molto migliore per restare in vita. Questo è stato fatto sia in prima che in terza persona, tra cui potevo alternare liberamente durante l'ora. Il tema horror della demo mi ha reso ovvio che fosse attraverso gli occhi di Grace che l'esperienza doveva essere apprezzata per la massima immersione, ma non ho nulla da lamento quando si tratta di giocare con la telecamera alle spalle. Forse non era così spaventoso, il che probabilmente si adatta meglio ad alcune persone.

La disposizione stessa mi era familiare, avendo giocato a diversi capitoli precedenti della serie Resident Evil, e nella demo, Requiem sembra essere un mix della seconda e settima parte. È spaventoso e vulnerabile, con un inseguitore assassino alle calcagna, mentre allo stesso tempo c'è molto ritorno indietro dove oggetti chiave aprono nuove strade in luoghi che ho già attraversato. Questo significa che devo costantemente tenere traccia di dove sono stato e quali oggetti devo osservare per aprire nuove aree in una stanza precedente.

Annuncio pubblicitario:

Anche se queste non sono immagini di gameplay, Capcom afferma che provengono dalla versione Switch 2.

Tendo a essere piuttosto lento quando affronto questo tipo di esperienza di gioco. Voglio assorbire l'atmosfera, contemplare i dettagli dell'ambiente e affrontare il compito con il massimo dell'immersione possibile. Ecco perché ero leggermente indietro rispetto agli altri previewer mentre sedevamo fianco a fianco nella stanza buia, ma col passare del tempo ho iniziato a sentire grida terrorizzate nell'oscurità mentre il mostro affondava gli artigli nei miei poveri colleghi.

Finalmente è stato il mio turno di trovarmi faccia a faccia con la bestia, e devo ammettere che anch'io mi sono unito al coro terrorizzato più volte prima che scadesse l'ora. In precedenza, i rappresentanti di Capcom mi avevano esortata a studiare i modelli del mostro e a sfruttarne le debolezze a mio vantaggio, e quando ho capito rapidamente che la creatura era visibilmente sensibile alla luce, sono riuscito a tirare un sospiro di sollievo. Il mio senso di sicurezza durò circa dieci minuti prima che diventasse chiaro che il mio inseguitore non gradiva essere ingannato e quindi trovò un modo per staccare la spina alle poche luci a soffitto ancora in uso. Così l'equilibrio fu ristabilito ancora una volta.

Resident Evil Requiem per Switch 2 sembra promettente.

Annuncio pubblicitario:

Dato che la presentazione si è svolta da Nintendo, è stato naturalmente un Switch 2 ancorato davanti a me, e a livello tecnico devo lodare Capcom per il loro lavoro su Requiem. La demo si è giocata principalmente in zone buie del gioco, ma graficamente non è molto diversa da PlayStation 5 e Xbox Series X, almeno da quello che ho visto senza aver effettivamente giocato quelle versioni personalmente. Anche il frame rate era costantemente stabile, il che aiutava a mantenere l'immersione intatta e libera da distrazioni tecniche inutili.

Prima, non pensavo di poter essere più entusiasta del lancio di Resident Evil Requiem, ma il breve momento che ho passato con il mostro nella clinica distrutta è stato sufficiente a far salire ancora di più il mio indicatore di entusiasmo personale. Forse sono un po' di parte, perché questo è il tipo di esperienza di gioco che mi appassiona davvero, ma da quello che ho visto del nono capitolo di Capcom, non c'è dubbio che sarà buono, anche su Switch 2. Probabilmente davvero molto buono, in effetti. Lo sapremo con certezza il 27 febbraio. Ma se hai ancora voglia di saperne di più, ti ricordiamo che puoi dare un'occhiata alle nostre impressioni sul titolo su PS5 Pro qui.