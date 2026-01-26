Anteprima: Resident Evil: Requiem - Uno dei migliori giochi di Resident Evil finora?

HQ

Resident Evil Requiem è uno dei giochi più attesi del 2026. Che sia perché è un nuovo capitolo di una serie sempre più popolare, il ritorno del beniamino Leon S. Kennedy come protagonista, o perché è uno di quei giochi che suscita infinita curiosità su come si comporterà su Nintendo Switch 2, ciò che è innegabile è che il titolo di Capcom sta attirando molta attenzione. Con tutta quella pressione, aggiunta al mio entusiasmo di giocare il gioco completo, ho affrontato innumerevoli zombie (beh, infetti) in una sessione di anteprima dove, per tre ore, ho potuto esplorare i segreti nascosti nel nono capitolo della serie principale Resident Evil.

Due protagonisti, due stili di gioco

Anche se non posso parlare direttamente di elementi della storia in questo titolo, posso dire che durante la parte del gioco che ho potuto provare, ho giocato alcune sezioni in cui controlli Leon e altre in cui Grace Ashcroft, l'altra protagonista di questo titolo, prende il comando. Come menzionato nell'ultimo Resident Evil Showcase, i momenti in cui Leon è il protagonista sono pieni di azione; fin dall'inizio ho dovuto sconfiggere un dottore dotato di motosega, che mi ha aiutato anche a vedere le numerose ed esplicite schermate di morte in questo titolo. È stata una battaglia in uno spazio abbastanza ristretto con numerosi infetti che comparivano costantemente, ma tutt'altro che una situazione tesa, grazie alle abilità di Leon nel combattimento corpo a corpo, alla difesa con il suo Knife Hatchet e persino all'uso della motosega che il medico citato ci "presta", questa parte del gioco è stata molto soddisfacente e ricca di azione. Più avanti, ho anche potuto provare uno scontro con un boss con Leon che si occupava di un grande infetto con un colpo di fucile a pompa pulito.

Tuttavia, tutto cambia quando giochiamo nei panni di Grace. Mostrando la sua inesperienza in queste situazioni, iniziamo con un'arma con un solo proiettile e dobbiamo schivare numerosi infetti dietro ogni angolo. Quando troviamo più armi e munizioni, le cose non migliorano, perché Grace infligge meno danni con le armi da fuoco e deve trovare coltelli con resistenza limitata per difendersi. Per almeno 45 minuti delle circa due ore in cui è durata la sezione che ho provato con Grace, ero quasi senza munizioni e ho dovuto schivare gli infetti che continuavano ad attaccare nei modi più inaspettati. Ad esempio, un infetto collegato a una sacca di sangue usava il supporto per la flebo come se fosse un pipistrello, un cuoco usava un pericoloso coltello da macellaio che era praticamente un "instakill", una cantante ti stordisceva con le sue urla mentre ti prosciugava la salute, senza contare il classico "morso da zombie".

Più avanti, la situazione è peggiorata, ma ho imparato a creare oggetti combinando risorse nascoste in diverse stanze del livello. Questo mi ha aiutato a ottenere più munizioni e oggetti curativi, ma non è così facile come sembra, perché per creare questi oggetti dobbiamo usare il sangue. Grace ha un estrattore di sangue che può usare per ottenere vari campioni dai nemici sconfitti o in certi punti, come ad esempio un secchio pieno di sangue in una stanza. In un certo senso, è simile allo scanner di Resident Evil Revelations, ma invece di darci un oggetto quando raggiungiamo il 100% della scansione, accumuliamo sangue che usiamo in misura maggiore o minore nella combinazione degli oggetti. La lista degli oggetti che si possono creare aumenta grazie a un mini-gioco/enigma che richiede certi oggetti chiave per funzionare e ci aiuta a ottenere oggetti utili come un potenziamento permanente della salute per Grace o rendere i suoi attacchi più efficaci.

Parlando di enigmi, durante la nostra avventura con Grace vediamo numerose porte che richiedono certe chiavi per essere aperte, oltre a classici enigmi logici per aprire un compartimento segreto e ottenere un oggetto o una chiave. Va notato che la gestione dell'inventario per portare munizioni, armi, chiavi e oggetti curativi è molto importante, perché il nostro protagonista ha un inventario molto limitato (8 oggetti sono limitati rispetto agli slot "infiniti" nella valigetta di Leon, che torna in questo capitolo), anche se, come accaduto in Resident Evil 2 Remake, troveremo varie tasche per i fianchi che ci aiuteranno ad avere un po' più di spazio. Le somiglianze con RE 2 Remake non finiscono qui, perché ci sono certi nemici che interpretano il ruolo di Mr. X e ci inseguono bloccando il cammino in certi momenti. In effetti, a questo punto delle mie impressioni posso dire senza paura: La parte che ho avuto con Grace dà la stessa sensazione della prima visita al Raccoon City Police Department in RE 2 Remake, dove ogni incontro era una lotta a vita o a morte e trovavi costantemente porte chiuse con una terribile sensazione di incertezza, mentre le parti in cui controllavo Leon sembravano più le fasi finali di Resident Evil 4 Remake, dove puoi affrontare tutto senza paura.

Il motore RE al suo meglio

In termini di prestazioni, tutto funzionava perfettamente, sia che si giocasse in prima persona sia che si preferisse la telecamera in terza persona sopra la spalla. Vale la pena menzionare che ho testato il gioco sulla versione PS5 Pro, dove i riflessi, i dettagli dei vestiti e i volti sia dei personaggi vivi che di quelli "non morti" erano di qualità incredibile. Questo è il gioco che sfrutta meglio il RE Engine in termini di qualità grafica, sia per ambientazioni, illuminazione o personaggi. Questa versione presentava il ray-tracing e, per quei momenti in cui l'oscurità e la nostra torcia infallibile sono al centro della scena, l'uso di questa tecnologia era molto evidente. Ho anche potuto godermi tutta la sessione di gioco con le cuffie, così da apprezzare l'eccellente doppiaggio del gioco, oltre alle varie sfumature e al buon uso degli effetti sonori e di altri elementi audio che mi hanno aiutato a immergermi completamente nell'esperienza di gioco.

Per concludere queste impressioni, devo aggiungere che ciò che ho giocato di Resident Evil Requiem mi sembra il perfetto equilibrio tra tensione e azione, rivisitando idee di titoli più vecchi ma dandole una svolta, come l'apparizione di nemici che si rinascono dopo essere stati sconfitti, come le "Crimson Heads" del remake del primo Resident Evil. Capcom sembra aver fatto i compiti per scoprire cosa piacciano di più ai fan del franchise Resident Evil trentennale, e se il prodotto finale continuerà sulla linea di quello visto nella nostra sessione di anteprima, sarà uno dei giochi Resident Evil più amati dai giocatori e probabilmente uno dei forti contendenti per il titolo di gioco dell'anno.