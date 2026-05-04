Rinunciare alla cittadinanza statunitense sta diventando più comune e più difficile da elaborare rapidamente

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Rinunciare alla cittadinanza statunitense sta diventando gradualmente una cosa normale e più complicato, come informa The Guardian (tramite ElDiario ). Quello che un tempo significava il Sogno Americano per alcuni ora è qualcosa di cui non vogliono far parte, anche se diventa sempre più difficile da elaborare.

Le liste d'attesa in alcuni consolati in Europa, Canada o Australia possono ora durare da sei mesi a più di un anno e, secondo il rapporto, le rinunce sono passate da centinaia (nei primi anni 2000) a migliaia (dal 2014).

Come motivazioni per una decisione così impertinente, l'articolo indica sia ragioni politiche che pratiche. Molti intervistati citano Trump, le paure dell'autoritarismo, la politica estera statunitense e i dubbi sul trasferimento democratico del potere, mentre altri citano tassazione, problemi bancari all'estero, preoccupazioni relative alla registrazione militare e l'onere delle regole fiscali basate sulla cittadinanza. Un intervistato norvegese ha dichiarato:

"Non voglio essere cittadino di una dittatura. Penso che molte persone credano che la vera prova per il sistema americano arriverà alle prossime elezioni presidenziali, e penso che si sbagliino"

In ogni caso, rinunciare può spesso essere emotivamente pesante e rischioso dal punto di vista finanziario. Le persone intervistate lo descrivono come una sorta di divorzio dagli Stati Uniti, con un senso di sollievo a rimpianto o dubbi esistenziali, anche se la maggior parte non sente la mancanza della cittadinanza successiva. Infine, il processo può causare costi legali significativi, problemi di lavoro, inserimento in quota pubblica o ansia per un possibile rientro negli Stati Uniti.