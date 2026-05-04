Rinunciare alla cittadinanza statunitense sta diventando più comune e più difficile da elaborare rapidamente
Le persone che fanno la fila per fare la burocrazia dicono che "non vogliono far parte di una dittatura".
Rinunciare alla cittadinanza statunitense sta diventando gradualmente una cosa normale e più complicato, come informa The Guardian (tramite ElDiario ). Quello che un tempo significava il Sogno Americano per alcuni ora è qualcosa di cui non vogliono far parte, anche se diventa sempre più difficile da elaborare.
Le liste d'attesa in alcuni consolati in Europa, Canada o Australia possono ora durare da sei mesi a più di un anno e, secondo il rapporto, le rinunce sono passate da centinaia (nei primi anni 2000) a migliaia (dal 2014).
Come motivazioni per una decisione così impertinente, l'articolo indica sia ragioni politiche che pratiche. Molti intervistati citano Trump, le paure dell'autoritarismo, la politica estera statunitense e i dubbi sul trasferimento democratico del potere, mentre altri citano tassazione, problemi bancari all'estero, preoccupazioni relative alla registrazione militare e l'onere delle regole fiscali basate sulla cittadinanza. Un intervistato norvegese ha dichiarato:
"Non voglio essere cittadino di una dittatura. Penso che molte persone credano che la vera prova per il sistema americano arriverà alle prossime elezioni presidenziali, e penso che si sbagliino"
In ogni caso, rinunciare può spesso essere emotivamente pesante e rischioso dal punto di vista finanziario. Le persone intervistate lo descrivono come una sorta di divorzio dagli Stati Uniti, con un senso di sollievo a rimpianto o dubbi esistenziali, anche se la maggior parte non sente la mancanza della cittadinanza successiva. Infine, il processo può causare costi legali significativi, problemi di lavoro, inserimento in quota pubblica o ansia per un possibile rientro negli Stati Uniti.