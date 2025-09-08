Riot espelle Movistar KOI dal Valorant Champions Tour dopo una violazione del contratto

HQ

Riot Games ha rivelato che sta intraprendendo azioni significative contro Movistar KOI, il tutto come parte di una punizione per l'organizzazione che ha violato il suo accordo contrattuale con la lega.

L'esatta natura della violazione non è menzionata, ma ci è stato detto che la punizione è l'espulsione immediata dal Valorant Champions Tour EMEA, il che significa che l'organizzazione sarà sostituita nella stagione 2026.

Questo grande cambiamento vedrà anche Riot permettere ad alcune circostanze non ortodosse di influenzare i giocatori di Movistar KOI, poiché nonostante la finestra di trasferimento sia ora chiusa, le persone interessate da questa mossa sono ora in grado di essere ingaggiate da un'altra squadra per un periodo di tempo limitato.

Per quanto riguarda ciò che questo significa per Movistar KOI, riguarda solo la loro squadra VCT EMEA, poiché le altre squadre dell'organizzazione, anche in altre divisioni di Valorant, non devono essere interessate. Per quanto riguarda la squadra sostitutiva, non è chiaro chi sarà, ma la situazione non influenzerà l'evento Ascension EMEA in cui due squadre saranno promosse a prescindere.