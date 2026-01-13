Riot Games amplia la partnership di KitKat con EMEA VCT e l'accordo con Game Changers

HQ

Riot Games e KitKat, nonostante uno sia uno sviluppatore di videogiochi e l'altro una barretta di cioccolato, non sono affatto estranei. La coppia ha lavorato insieme da tempo specificamente nel mondo degli esports League of Legends, dove KitKat è stato un partner chiave per anni, con l'accordo attuale che dura fino al 2026.

Chiaramente questa partnership continua a rivelarsi fruttuosa, poiché ora Riot ha rivelato che amplierà la sua collaborazione con KitKat, estendendola anche nel mondo degli esports Valorant.

Per la stagione 2026, KitKat sarà partner ufficiale per le divisioni EMEA sia della scena maschile Valorant Champions Tour che femminile Game Changers. In modo simile al suo ruolo League of Legends, possiamo aspettarci che questa Valorant partnership introduca "pause" in-game durante le trasmissioni, le pubblicità e anche vari gadget disponibili per i partecipanti di persona. Chi desidera visitare la Spagna per il Stage 2 Finals potrà provare di persona parte di questo merchandising di marchio.

Non ci sono informazioni dirette sul fatto che l'accordo continuerà dopo la stagione 2026, ma considerando il passato leggendario che queste due organizzazioni condividono, non sembra improbabile che non sia così.