Riot Games conferma le sedi di Valorant Champions Paris

Riot Games è stato costantemente in espansione e in crescita competitiva Valorant nel corso degli anni, al punto che oggi è uno dei più grandi eSport al mondo. Naturalmente, questo significa che il suo torneo più prestigioso, Champions, ha molto da offrire a fan e giocatori, incluso un procedimento di persona e dal vivo che dura quasi un mese.

Per quest'anno, Champions si sta dirigendo a Parigi, in Francia, per un mega torneo in cui le migliori 16 squadre dei quattro campionati regionali si scontreranno per avere la possibilità di essere nominate campioni del mondo. Poiché l'evento si svolgerà tra il 12 settembre e il 5 ottobre, Riot ha ora annunciato i luoghi e le date per ogni parte di questo grande evento.

Le fasi Group e Bracket si verificheranno a Les Arenes de Grand Paris Sud - Evry - Courcouronnes, con la fase Group che si verificherà tra il 12 e il 22 settembre e l'elemento Bracket tra il 25 e il 29 settembre. Dopodiché, il Finals Weekend passerà al Accor Arena per un ciclo d'azione che va dal 3 al 5 ottobre.

Oltre a questo, ci viene detto quando i biglietti per l'evento saranno in vendita, con l'apertura della vendita generale dal 10 luglio.

Sei entusiasta per Valorant Champions Paris ?