Riot Games e Red Bull estendono la partnership con LEC per altri due anni

Riot Games ha annunciato che possiamo aspettarci di continuare a vedere il marchio Red Bull spuntare intorno alle corrispondenze Summoner's Rift in League of Legends EMEA Championship per il prossimo futuro.

La coppia ha concordato un'estensione della partnership che si applicherà per il resto della stagione 2025 e anche per la stagione 2026, facendo durare questa partnership per almeno otto anni, supponendo che non vengano annunciate ulteriori estensioni.

Questo vedrà anche Red Bull continuare ad essere considerato la bevanda energetica ufficiale della LEC, e vedrà Red Bull continuare a servire come presentatore del Red Bull Baron Power Play anche per questa stagione.

Per quanto riguarda il ritorno della LEC, l'azione riprenderà questo fine settimana quando il Spring Split prenderà il via il 29 marzo.