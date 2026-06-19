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Riot Games rivela il formato aggiornato per la stagione 2027 di Valorant Champions Tour

Le regioni si stanno espandendo, le ricompense saranno guidate dalle prestazioni e anche i percorsi verso eventi internazionali si evolveranno.

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Con il passare degli anni, Riot Games ha esplorato costantemente come espandere ed evolvere il formato Valorant Champions Tour. Nello spirito di questo, la stagione 2027 avrà un aspetto e un po' diverso, mentre Riot continua a far crescere il mercato VCT.

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I principali cambiamenti sono che il VCT sta diventando sempre più orientato alle prestazioni, con le squadre che ottengono ricompense migliori se ottengono risultati migliori nei tornei e negli eventi regionali. Allo stesso modo, le regioni si stanno espandendo, i benefici finanziari sono migliorati e anche la qualificazione agli eventi internazionali sta cambiando.

Tutto inizia con gli eventi di Kickoff in tutto il mondo, che si terranno nelle Americhe, nelle regioni EMEA e del Pacifico. Ogni torneo includerà otto squadre partner e anche quattro squadre di qualificazione open, con le prime tre squadre di ciascuna regione che raggiungeranno il primo Masters della stagione. Questo sarà l'unico evento a cui le squadre partner riceveranno un invito confermato, poiché oltre a questo, i partecipanti a ogni evento saranno determinati tramite una corretta qualificazione, portando a una continua promozione e retrocessione per tutta la stagione.

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Dopo questo, il gioco regionale ritorna, con regioni che presto saranno ampliate in 14 sotto-regioni. La sezione EMEA includerà ora Europa, MENA e Turchia, le Americhe includeranno Nord America, LATAM Nord, LATAM Sud e Brasile, e la sezione Pacifico coprirà Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Indonesia, Vietnam e poi una posizione Wildcard per la maggior parte del resto del sud-est asiatico. La Cina è l'unica regione che rimarrà esclusivamente come Cina. Il presupposto di questo cambiamento è creare nuovi percorsi per squadre e giocatori nelle regioni più competitive per Valorant.

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Come detto prima, Riot vuole premiare i risultati, motivo per cui la qualificazione agli eventi internazionali comporterà ora un premio in denaro, anche per le squadre non partner. Raggiungere il Kickoff o una Coppa porta a 100.000 dollari di premi, raggiungere un Masters porta a 200.000 dollari, e raggiungere i principali campioni di fine stagione porta a 400.000 dollari.

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Riot ha promesso ancora più novità riguardo all'assegnazione degli slot elettori, ai formati di qualificazione regionali, alla selezione delle squadre partner e altro ancora nel prossimo futuro. Il responsabile globale degli esports, Leo Faria, ha anche condiviso una dichiarazione su questi cambiamenti.

"VCT 2027 si basa su una semplice convinzione: le migliori squadre dovrebbero guadagnarsi il loro posto in ogni fase e ogni partita conta. Volevamo creare un sistema che premiasse le prestazioni, aprisse più opportunità per le squadre di tutto il mondo e rendesse ogni partita significativa. Creando più percorsi verso la competizione di alto livello e fornendo un supporto finanziario significativo alle squadre qualificate, stiamo costruendo un futuro più aperto, coinvolgente e competitivo per Valorant Esports. Una in cui qualsiasi squadra può emergere, ogni evento conta, e i tifosi hanno più motivi per seguire il percorso dalla competizione locale fino a diventare campioni."

Pensi che questi cambiamenti saranno per migliorare la concorrenza Valorant ?

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