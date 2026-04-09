Riot Games rivela grandi piani per rinnovare l'ecosistema Valorant Champions Tour, a partire dal 2027

HQ

Riot Games ha rivelato che il Valorant Champions Tour sarà molto diverso a partire dal 2027. È in programma una grande revisione del formato, che porterà l'esport di massima divisione ad allontanarsi dal formato attuale per adottare invece un modello di torneo in cui la posta in gioco è più alta che mai.

Riot spiega che l'obiettivo qui sarà offrire più tornei regionali che portino l'azione in più luoghi nel mondo, migliorando al contempo i modi in cui una squadra può qualificarsi agli eventi di livello Masters e Champions.

Saranno disponibili percorsi di qualificazione aperti per garantire che una gamma più ampia di squadre abbia un percorso verso eventi globali e, con questa maggiore enfasi sui tornei, Riot promette oltre 6 milioni di dollari all'anno in premi in denaro saranno in palio, oltre a beneficiare dei finanziamenti dei rispettivi beni digitali per i team VCT.

In sostanza, il campionato sta venendo sostituito dalle VCT Cups, che determineranno le migliori squadre di ogni regione e vedranno queste squadre qualificarsi per gli eventi Masters e Champions. Ci saranno un totale di oltre 20 tornei nell'anno solare, con piani per visitare più di 16 città.

Riot sta anche cambiando il funzionamento del suo sistema di partnership, con le squadre che ora avranno un ciclo di partnership biennale che le vedrà beneficiare di pagamenti ai partner, bonus di prestazione, capsule di squadra in-game e seed diretto.

Come spiega Leo Faria, responsabile globale degli esports Valorant di Riot, "VCT 2027 riguarda la reimmaginazione di come le squadre competono e come i fan vivono Valorant esports. Passando a un sistema guidato dai tornei con accesso aperto ai nostri eventi più importanti, stiamo creando un ecosistema più dinamico e ad alto rischio in cui ogni partita conta e ogni squadra ha una possibilità di arrivare a livello globale."