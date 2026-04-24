Riot Games rivela le informazioni sui biglietti per VCT EMEA Stage 2 Finals

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Tra qualche mese, la divisione EMEA del Valorant Champions Tour ospiterà il suo primo evento in trasferta. Prevista per Barcellona, Spagna, dal 28 al 30 agosto, saranno le finali EMEA Stage 2 a ricevere questo atteso trattamento, con l'azione che si terrà all'Olimpic Arena di Badalona.

Con le migliori squadre della regione pronte a partecipare e posti all'evento Valorant Champions Shanghai in palio, ora Riot Games ha condiviso le informazioni specifiche sui biglietti per il torneo.

Ci è stato detto che la prevendita dei biglietti inizierà il 7 maggio, con la vendita generale prevista per il 15 maggio. Saranno inoltre offerti dei pacchetti viaggio per l'evento, che includono biglietti e alloggio per le partite, disponibili anche il 15 maggio.

Per quanto riguarda i prezzi dei vari biglietti, i costi diventano costantemente più elevati con il progredire dell'evento, con biglietti per il 28 agosto che variano tra €15-25, per il 29 agosto tra €25-35 e per il 30 agosto tra €35-45. Ci sono poi anche abbonamenti per il weekend dal costo €85.

Per quanto riguarda le squadre presenti, non sapremo quali saranno esattamente presenti all'evento fino a una data successiva, quando la fase a gironi della EMEA Stage 2 sarà conclusa.