Riot Games rivela le squadre e il calendario del Champions Tour 2026 Valorant

HQ

Ora che la stagione 2025 Valorant Champions Tour è finita e l'offseason è in pieno svolgimento, Riot Games ha rivelato il calendario completo e le squadre confermate per la stagione 2026.

Previsto per il 15 gennaio, il primo torneo sarà l'evento Kickoff che durerà fino al 15 febbraio e sarà seguito dal Santiago Masters tra il 28 febbraio e il 15 marzo.

Dopodiché, possiamo aspettarci un ritorno al gioco regolare Stage tra il 31 marzo e il 10 maggio, tutto prima del Stage 1 Playoffs dal 6 al 24 maggio. Poi arriva il torneo Masters London dal 6 al 21 giugno, tutto prima che Stage 2 inizi il 30 giugno e si svolga fino al 16 agosto, con il Season Finals che si svolge dal 5 agosto al 6 settembre.

Il torneo Champions Shanghai si terrà dopo dal 24 settembre al 18 ottobre, seguito poi dal Game Changers Championship in ottobre e novembre. Poiché la stagione per la divisione femminile è appena terminata, non abbiamo ulteriori informazioni oltre a queste date provvisorie.

Quello che sappiamo sono le squadre confermate per la divisione maschile e per le quattro leghe che questa squadra si estende. Puoi vedere tutto questo qui sotto insieme al grafico completo della roadmap del calendario.