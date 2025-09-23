Riot Games sfoggia il ritorno e la rinnovata Coppa degli evocatori dei Mondiali

HQ

È quasi tempo per l'annuale League of Legends World Championship, poiché dal 14 ottobre inizierà l'enorme evento e inizierà a ospitare partite per incoronare un vincitore il 9 novembre. Con i Mondiali che si avvicinano sempre di più, Riot Games ha ora rivelato uno sguardo al Summoner's Cup per il torneo del 2025, che ha un aspetto rinnovato.

Secondo un post sul blog, ci è stato detto che per celebrare il 15° anniversario del competitivo League of Legends, il design originale della coppa sta tornando, tranne che come una terza edizione che "incorpora dettagli moderni che riflettono l'evoluzione di LoL Esports".

Riot elabora: "In particolare, il suo peso è stato ridotto di quasi la metà, rendendolo più sicuro e più facile da sollevare per i campioni sul palcoscenico più grande. La base, alta sette pollici e incisa con i nomi di tutte le 14 squadre vincitrici del Mondo, continuerà la tradizione stabilita dall'edizione Tiffany & Co.

Poiché la seconda edizione del trofeo è stata ritirata, Riot spiega che rimarrà preservato nella storia delLoL Esports nel campus di Los AngelesRiot Games.

Tuttavia, questo non era tutto ciò che Riot aveva da condividere, poiché è stato anche rivelato che il video musicale per l'inno annuale Worlds sarà condiviso a ottobre, con gli artisti dietro questa canzone che sono i cinesi G.E.M.