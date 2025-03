Riot Games sta presumibilmente aumentando in modo massiccio il montepremi dei Mondiali 2025

HQ

Sebbene League of Legends sia stato uno dei più grandi eSport al mondo per molto, molto tempo, non ha mai presentato i montepremi più grandi. In effetti, Riot Games ha in genere offerto premi in denaro più piccoli, ma questo sembra cambiare in questa stagione.

Dopo First Stand, che ha messo in palio $ 1 milione, il prossimo torneo, Mid-Season Invitational, sarà presumibilmente caratterizzato da un premio in denaro di $ 2 milioni, il tutto prima che Worlds 2025 lo porti a $ 5 milioni con il potenziale per essere ancora più soldi in gioco quando si incorporano le entrate del merchandising digitale.

Queste informazioni provengono dal responsabile globaleLeague of Legends degli eSport, Chris Greeley, che ha recentemente ospitato un'intervista con Daily Esports, in cui ha ampliato dicendo quanto segue (dopo la traduzione):

"L'obiettivo degli eSport di LoL non è quello di diventare un eSport che genera molte entrate. Ci stiamo concentrando sulla costruzione di un ecosistema sostenibile. Comunichiamo continuamente con i team professionisti e cerchiamo possibilità autosufficienti. Stiamo pensando a come possiamo generare entrate, ad esempio attraverso il denaro digitale.

"Stiamo anche aiutando con le competizioni di terze parti, in modo che non solo le squadre di livello professionistico, ma anche quelle amatoriali possano diventare autosufficienti e generare entrate. Gli eSport di LoL non sono uno sport in cui Riot Games pensa di essere l'unico a fare soldi. Penso che possa continuare solo se supporta una struttura e un ecosistema in cui tutti possono generare entrate e crescere insieme".

Pensi che montepremi più grandi saranno utili per la salute degli eSport League of Legends ?