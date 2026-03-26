Robot si unisce a Melania Trump all'evento educativo all'IA della Casa Bianca
L'umanoide "Figure 03" evidenzia la spinta verso l'insegnamento guidato dall'IA.
Un robot umanoide si è unito a Melania Trump alla Casa Bianca mentre promuoveva l'uso dell'intelligenza artificiale nell'istruzione.
Il robot, chiamato "Figure 03", ha camminato accanto alla first lady in un summit tecnologico, salutando gli ospiti in 11 lingue e descrivendosi come parte di un "movimento storico" nell'apprendimento.
Trump afferma che l'IA potrebbe presto andare oltre i telefoni e diventare insegnanti umanoidi capaci di offrire lezioni personalizzate in base al ritmo e allo stato emotivo degli studenti.
Come ha dichiarato il robot: "Sono grato di far parte di questo movimento storico per dare potere ai bambini con tecnologia ed educazione. Molto presto l'intelligenza artificiale passerà dai nostri telefoni cellulari agli umanoidi che forniscono utilità."