Rocket League torna a Parigi per il secondo Major della stagione 2026

HQ

Pysonix ha rivelato una marea di ulteriori informazioni relative al secondo Major della stagione 2026 della Championship Series Rocket League. Previsto tra il 22 e il 24 maggio, l'evento si terrà a Parigi, Francia, presso la La Defense Arena della città.

Considerata la più grande sede coperta d'Europa, l'arena ospiterà per tre giorni eventi competitivi Rocket League, in cui saranno presenti molti dei migliori giocatori e squadre di tutto il mondo. In totale, saranno in offerta 345.000 dollari e, sebbene non sia la prima volta che la Francia ospita un grande torneo Rocket League (dato che il Campionato Mondiale 2025 si è svolto a Lione-Decines), sarà la prima volta che riceverà questo livello di supporto, dato che i tornei precedenti hanno offerto solo due giorni di azione competitiva.

Per chi spera di partecipare, la buona notizia è che i biglietti saranno messi in vendita piuttosto presto, con il primo lotto disponibile il 12 febbraio alle 9:00 GMT/10:00 CET. L'11 febbraio ci sarà una prevendita per chi registra il proprio interesse in questo momento.

Non vedi l'ora che Rocket League torni in Francia?