Rocket League torna in Francia nel maggio 2026 per il prossimo Major

Ora che la stagione 2025 per il Rocket League Championship Series è nei libri, la domanda si sposta naturalmente al 2026 e a cosa hanno in serbo Psyonix e Epic Games. In qualche modo sappiamo già che il programma del 2026 è stato rivelato, notando che la stagione inizia a novembre e prevede un evento mondiale esteso.

Per cominciare, la stagione inizierà il 14 novembre, quando prenderanno il via i campionati regionali. La prima divisione dell'anno durerà fino a marzo e sarà accentuata da un Kick Off Studio LAN tra il 5 e il 7 dicembre e da un Major nordamericano a fine febbraio. Non conosciamo ancora la location di questo evento.

La seconda divisione inizierà a fine marzo e durerà fino alla fine di maggio, con Major 2 che si verificherà alla fine del mese e vedrà l'azione tornare in Francia per un Major che si svolgerà tra il 20 e il 24 maggio presso il La Defense Arena a Parigi.

Dopodiché, per tutta l'estate ci saranno eventi 1v1 e 2v2, nonché le qualificazioni dell'ultima possibilità, il tutto prima del Worlds 2026 a settembre, che è in fase di espansione per un totale di sei giorni.