Rumor: Potremmo vedere un controller Xbox Elite Series 3 nel corso della settimana

Questa sarà una settimana piena di indizi, fughe di notizie e voci su ciò che vedremo al Summer Game Fest nella tarda serata di venerdì e all'Xbox Games Showcase questa domenica. Ora forse sappiamo di una delle cose che dobbiamo aspettarci, che è un controller Xbox Elite Series 3.

L'editor di Windows Central, di solito molto affidabile, Jez Corden scrive di avere fonti che hanno rivelato che è in arrivo e sarà molto meglio del suo predecessore:

"Ho anche una buona autorità che Microsoft sta lavorando su un successore dell'Xbox Elite Controller Series 2, presumibilmente chiamato Series 3, che modernizzerà e migliorerà l'offerta a passi da gigante rispetto al modello attuale".

Non sappiamo se si presenterà effettivamente, ma la Xbox Elite Series 2 ha ben sei anni, quindi non è del tutto irragionevole che vogliano aggiornare il loro controller e non è la prima volta che si dice che sia in lavorazione.