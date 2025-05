Russell Brand comparirà in tribunale venerdì per accuse di violenza sessuale

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Venerdì, Russell Brand comparirà in un tribunale di Londra per affrontare le accuse di stupro e aggressioni sessuali multiple che coinvolgono quattro donne, risalenti ai primi anni 2000.

Il comico, che è diventato famoso nel Regno Unito e in seguito ha fatto notizia a livello internazionale, ha sempre negato le accuse. Nonostante le accuse, Brand sostiene di non aver mai compiuto atti non consensuali e si sta preparando a difendersi in tribunale.