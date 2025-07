S1mple e Natus Vincere si separano dopo nove anni

HQ

S1mple e Natus Vincere, Natus Vincere e s1mple. Per anni, i due nomi sono stati sinonimi e tipicamente anche di successo, anche se tutte le cose belle finiscono, e questo non è diverso.

E' stato rivelato che Oleksandr "s1mple" Kostyliev se ne andràNatus Vincere dopo nove anni di militanza nell'organizzazione. Dopo alcuni periodi di prestito altrove, s1mple lascia NAVI e firma invece su base permanente con BC.Game Esports, che ha acquisito la stella ucraina Counter-Strike.

Parlando dell'uscita di s1mple da NAVI, l'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione in cui spiega: "Oggi vogliamo annunciare che dopo 9 anni con il club, s1mple lascia Natus Vincere. Siamo incredibilmente grati a Oleksandr per il viaggio che abbiamo percorso insieme, per innumerevoli trofei e un 2021 fenomenale, con vittorie al PGL Major di Stoccolma, all'Intel Grand Slam e ad altri eventi chiave, per emozioni indimenticabili e momenti salienti delle partite che rimarranno per sempre nel cuore dei fan.

"Come parte di NAVI, s1mple è diventato tre volte il miglior giocatore dell'anno di HLTV.org e ha guadagnato 21 medaglie MVP - il GOAT, con una carriera che ha ispirato molti giovani giocatori di talento, che da allora sono arrivati alla scena Tier 1 da soli".

S1mple si unisce a un BC.Game Esports in ricostruzione, che intende competere nel ESL Challenger League dalla prossima settimana, il che significa che arriveranno ulteriori acquisti. Per quanto riguarda NAVI, è tutto come al solito poiché s1mple non fa parte della formazione di partenza da diversi anni.