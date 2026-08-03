Samsung afferma che la crisi della RAM sta peggiorando ulteriormente nel 2027

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A giugno, Microsoft ha annunciato che i prezzi dell'Xbox sarebbero aumentati il 1° agosto, ma di quanto sarebbe rimasto sconosciuto. Una ragionevole ipotesi è che il settore si muova così rapidamente che Xbox volesse semplicemente fissare il prezzo il più tardi possibile.

Ma durante il fine settimana abbiamo appreso che Microsoft ha fissato i nuovi prezzi per Xbox Series X, e l'aumento è un impressionante £170/€200 - qualcosa che difficilmente darà un vero impulso alle vendite di Xbox. Il motivo di ciò (e anche per Nintendo che seguirà l'esempio questo autunno, con Sony che probabilmente farà lo stesso) è, ovviamente, l'aumento vertiginoso dei prezzi globali dei componenti, che molti sperano si stabilizzi in futuro e torni a qualcosa di più normale.

Ma... Secondo un'azienda con molta conoscenza, questo non succederà. Il rapporto trimestrale di Samsung (tramite TechCrunch) afferma che i problemi peggioreranno ulteriormente nel 2027, il che significa che probabilmente non abbiamo ancora visto l'ultimo aumento dei prezzi. Fortunatamente, però, credono di vedere una qualche forma di fine alla miseria a partire dal 2028, quando la situazione sarà ancora tesa ma inizierà a stabilizzarsi.