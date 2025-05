Scrollslike Tainted Grail: The Fall of Avalon sta facendo mostri ai giochi di The Elder Scrolls su Twitch

HQ

Una settimana fa, il nuovo gioco di ruolo Tainted Grail: The Fall of Avalon è uscito dall'accesso anticipato ed è entrato nel suo lancio 1.0. Essendo una nuova esperienza che cerca di ricreare la sensazione di giocare ai giochi di Elder Scrolls, The Fall of Avalon ha suscitato molto interesse da parte dei giocatori.

E ha continuato a farlo. Il sito di monitoraggio di Twitch SullyGnome (grazie, TheGamer) mostra che i numeri di Tainted Grail: The Fall of Avalon stanno superando quelli di The Elder Scrolls V: Skyrim e del nuovo The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sta ottenendo in media circa 4.000 visualizzazioni al giorno, mentre Tainted Grail: The Fall of Avalon sta ottenendo circa 7.000 al momento in cui scriviamo. Il recente picco di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è praticamente lo stesso di quello di Tainted Grail: The Fall of Avalon, ma è interessante quanto i giochi siano vicini in termini di spettatori confrontando quanto sia mainstream uno rispetto all'altro.

Siamo sicuri che gli sviluppatori di Awaken Realms sperano che questo pubblico si trasformi in vendite. Con il gioco attualmente in una valutazione molto positiva su Steam, sembra che valga la pena dare un'occhiata.