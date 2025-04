Secondo quanto riferito, la Paramount sta cercando di realizzare film spin-off di Sonic the Hedgehog

HQ

Gli adattamenti dei videogiochi continuano ad essere enormi, come dimostrato da artisti del calibro di A Minecraft Movie, The Super Mario Bros. Movie e Sonic the Hedgehog. La Paramount, lo studio dietro i film di Sonic the Hedgehog, sa di avere una gallina dalle uova d'oro e vuole che continui a deporre le uova.

Secondo un rapporto di The Wrap, la Paramount sta cercando di sviluppare altri film di Sonic the Hedgehog oltre a Sonic 4. Nulla di ufficiale è stato ancora confermato, ma dal momento che Shadow the Hedgehog è ora in scena, i fan vorrebbero vedere l'antieroe tagliente nel suo progetto.

Tails and Knuckles potrebbe apparire anche all'interno dei film spin-off, poiché questi personaggi sono già stati stabiliti. Oppure, potremmo vedere volti completamente nuovi protagonisti di questi progetti. Ci sono un sacco di personaggi ancora inesplorati dagli adattamenti, e quindi ci sono molte opportunità con i progetti spin-off di Sonic the Hedgehog. Vector il thriller poliziesco del coccodrillo, chiunque?