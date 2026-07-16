Sega sta portando una formazione potente alla Gamescom

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Goditi il caldo estivo finché puoi e cogli l'occasione per lavorare sul tuo arretrato di giochi (e magari aggiungere qualche nuovo titolo). Il mese prossimo, il mondo dei videogiochi tornerà a pieno ritmo con Gamescom. La più grande fiera di videogiochi al mondo si terrà, come al solito, a Colonia, e quest'anno si terrà dal 26 al 30 agosto.

Sega è una delle aziende che parteciperà e porterà con sé una consistente gamma di giochi. Attraverso un nuovo video, hanno ora confermato che potremo vedere almeno cinque titoli, tutti classificabili come caldi.

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Line-up Gamescom di Sega



Alien: Isolation 2 - Debuttando pubblicamente in Europa, l'ambientazione claustrofobica e lo-fi sci-fi dello stand arricchisce l'atmosfera del prologo giocabile di Alien: Isolation 2.

- Debuttando pubblicamente in Europa, l'ambientazione claustrofobica e lo-fi sci-fi dello stand arricchisce l'atmosfera del prologo giocabile di Alien: Isolation 2.

Crazy Taxi: World Tour - Catturando l'energia caotica dei giochi precedenti della serie, i giocatori saranno tra i primi a correre attraverso una nuova mappa (una delle cinque città presenti nell'ultimo gioco) in questa nuova avventura di Crazy Taxi in giro per il mondo. I fan avranno anche la possibilità di posare con l'iconico taxi dei giochi, il Yellow Jack.

- Catturando l'energia caotica dei giochi precedenti della serie, i giocatori saranno tra i primi a correre attraverso una nuova mappa (una delle cinque città presenti nell'ultimo gioco) in questa nuova avventura di Crazy Taxi in giro per il mondo. I fan avranno anche la possibilità di posare con l'iconico taxi dei giochi, il Yellow Jack.

Stranger Than Heaven - Per la prima esperienza diretta pubblica, i musicisti torneranno indietro nel tempo in un jazz club underground per mettere le mani su STRANGER THAN HEAVEN, con un'opportunità fotografica sul palco che li trasformerà in parte dello spettacolo.

- Per la prima esperienza diretta pubblica, i musicisti torneranno indietro nel tempo in un jazz club underground per mettere le mani su STRANGER THAN HEAVEN, con un'opportunità fotografica sul palco che li trasformerà in parte dello spettacolo.

Persona 4 Revival - I fan di Persona riconosceranno il centro commerciale Junes dove i fan occidentali avranno la possibilità di giocare al remake del classico RPG e inviare i loro messaggi al live in stand TV Stack.

- I fan di Persona riconosceranno il centro commerciale Junes dove i fan occidentali avranno la possibilità di giocare al remake del classico RPG e inviare i loro messaggi al live in stand TV Stack.

Total War: Warhammer 40.000 - Al suo debutto pratico, i giocatori prenderanno il comando dei migliori dell'Imperatore, gli Space Marine, attraverso tre scenari di gioco, tutti ambientati in una cabina ispirata all'ambientazione devastata dalla guerra.



Fantastico, è fantastico e tutto, ma in realtà diventa ancora meglio: chiunque visiti lo stand Sega riceverà un pass Sega fisico. Possono poi mostrare questo pass dopo aver preso in prestito e provato tutti e cinque i titoli, a quel punto possono scambiarlo con un gettone da collezione in edizione limitata.

Inoltre, le leggende degli RGG Studio e i creatori di Stranger Than Heaven, Hiroyuki Sakamoto e Mikinobu Abe, firmeranno autografi. Ci è anche stato promesso uno sguardo a Metaphor: ReFantazio per Switch 2, notizie su Sonic Racing: Crossworlds e molto altro.

In breve, questo è uno stand che non vorrete perdere.