Sega sta portando una formazione potente alla Gamescom
Ci promettono azione diretta con non meno di cinque titoli in arrivo e molte altre cose per i visitatori.
Goditi il caldo estivo finché puoi e cogli l'occasione per lavorare sul tuo arretrato di giochi (e magari aggiungere qualche nuovo titolo). Il mese prossimo, il mondo dei videogiochi tornerà a pieno ritmo con Gamescom. La più grande fiera di videogiochi al mondo si terrà, come al solito, a Colonia, e quest'anno si terrà dal 26 al 30 agosto.
Sega è una delle aziende che parteciperà e porterà con sé una consistente gamma di giochi. Attraverso un nuovo video, hanno ora confermato che potremo vedere almeno cinque titoli, tutti classificabili come caldi.
Line-up Gamescom di Sega
- Alien: Isolation 2 - Debuttando pubblicamente in Europa, l'ambientazione claustrofobica e lo-fi sci-fi dello stand arricchisce l'atmosfera del prologo giocabile di Alien: Isolation 2.
- Crazy Taxi: World Tour - Catturando l'energia caotica dei giochi precedenti della serie, i giocatori saranno tra i primi a correre attraverso una nuova mappa (una delle cinque città presenti nell'ultimo gioco) in questa nuova avventura di Crazy Taxi in giro per il mondo. I fan avranno anche la possibilità di posare con l'iconico taxi dei giochi, il Yellow Jack.
- Stranger Than Heaven - Per la prima esperienza diretta pubblica, i musicisti torneranno indietro nel tempo in un jazz club underground per mettere le mani su STRANGER THAN HEAVEN, con un'opportunità fotografica sul palco che li trasformerà in parte dello spettacolo.
- Persona 4 Revival - I fan di Persona riconosceranno il centro commerciale Junes dove i fan occidentali avranno la possibilità di giocare al remake del classico RPG e inviare i loro messaggi al live in stand TV Stack.
- Total War: Warhammer 40.000 - Al suo debutto pratico, i giocatori prenderanno il comando dei migliori dell'Imperatore, gli Space Marine, attraverso tre scenari di gioco, tutti ambientati in una cabina ispirata all'ambientazione devastata dalla guerra.
Fantastico, è fantastico e tutto, ma in realtà diventa ancora meglio: chiunque visiti lo stand Sega riceverà un pass Sega fisico. Possono poi mostrare questo pass dopo aver preso in prestito e provato tutti e cinque i titoli, a quel punto possono scambiarlo con un gettone da collezione in edizione limitata.
Inoltre, le leggende degli RGG Studio e i creatori di Stranger Than Heaven, Hiroyuki Sakamoto e Mikinobu Abe, firmeranno autografi. Ci è anche stato promesso uno sguardo a Metaphor: ReFantazio per Switch 2, notizie su Sonic Racing: Crossworlds e molto altro.
In breve, questo è uno stand che non vorrete perdere.