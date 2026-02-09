Sei Invitational 2026: Oggi saranno eliminate otto squadre, ecco quelle a rischio

HQ

Non c'è pietà al Six Invitational 2026. Dopo la recente conclusione della fase a gironi, nel fine settimana i playoff sono iniziati, tanto che una gran parte del tabellone superiore è già completata. Detto ciò, gran parte del fascione inferiore è stata posizionata, con l'azione in quest'area che inizierà oggi.

Questo è importante notare perché oggi si disputeranno otto partite del tabellone inferiore, ognuna delle quali vedrà una squadra eliminata dal torneo e l'eliminazione definitiva dalla corsa. Ci saranno quattro partite del primo turno e poi quattro partite del secondo turno, tutte le quali garantiranno il terzo turno, a quel punto solo otto squadre resteranno in vita in totale.

Per quanto riguarda le partite del lower bracket previste per oggi, potete vedere qui sotto gli incontri e gli orari.



Dplus vs. Daystar alle 10:00 GMT/11:00 CET



Shopify Rebellion vs. Ninjas in Pigiama alle 10:00 GMT/11:00 CET



M80 vs. G2 Esports alle 13:30 GMT/14:30 CET



Team Heretics vs. Oxygen Esports alle 13:30 GMT/14:30 CET



Spacestation vs. Vincitore di Shopify/NIP alle 17:00 GMT/18:00 CET



Weibo Gaming vs. Vincitore di Dplus/Daystar alle 17:00 GMT/18:00 CET



Team Secret vs. Vincitore di M80/G2 alle 20:30 GMT/21:30 CET



Fluxo W7M vs. Vincitore di Heretics/Oxygen alle 20:30 GMT/21:30 CET



Le quattro squadre che sopravviveranno a questa mania si sfideranno domani, 10 febbraio, nel terzo turno del tabellone inferiore, mentre si svolgono le semifinali del tabellone superiore e vedranno Wildcard sfidare FaZe Clan e Furia sfidarsiTeam Falcons contemporaneamente.

Il Six Invitational 2026 si concluderà questo fine settimana, il 15 febbraio, quando verrà distribuito il montepremi da 3 milioni di dollari.