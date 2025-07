Serral incoronato campione di StarCraft II alla Coppa del Mondo Esports

HQ

All'inizio del weekend appena trascorso, il Esports World Cup ha tenuto un gran finale che ha incoronato il miglior StarCraft II giocatore. L'evento principale, che offriva un montepremi di $ 700.000, era in corso da un po' di tempo, ma si è concluso quando Joona "Serral" Sotala ha affrontato Kim "Classic" Doh-woo nell'ultimo match dell'evento.

Questa è stata una resa dei conti caotica tra le forze diZerg Serral e gli eserciti diClassic Protoss, e dopo soli sette round di azione, è diventato chiaro che ilZerg è il re, poichéSerral ha superatoClassic in modo dominante 5-2.

Questo risultato ha visto il giocatore finlandese tornare a casa con $ 200.000 di premio in denaro e 1.000 Club Points per l'organizzazione che rappresenta, una squadra nota come Basilisk.