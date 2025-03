Seth Rogen su The Interview: "È come qualsiasi altro film comico che si vede in TV"

Ci sono momenti in cui un film commedia in particolare fa il suo arrivo e sconvolge gran parte del mondo. Qualche anno fa, si trattava diThe Interview un film comico con Seth Rogen e James Franco, che fungeva da parodia satirica della Corea del Nord. Il film ha avuto una pre-premiere piuttosto disastrosa, con interviste promozionali cancellate all'ultimo minuto e molti temevano che il film avrebbe incitato più al conflitto che all'umorismo. Tuttavia, questo non è mai stato veramente il caso, e oggi The Interview è trattato in modo molto meno ostile.

Parlando di questo film pazzesco, in una recente intervista con The Guardian, Rogen ha osservato che il film è stato gestito male e che oggi è considerato allo stesso modo di quasi tutti gli altri film comici.

"The Interview mi verrebbe in mente come una cosa che è andata... Direi male. Ora quel film è in onda via cavo alle 15:00 di una domenica pomeriggio - è come qualsiasi altro film comico che si vede in TV: è come The Rock a mezzogiorno, alleThe Interview tre, con Air alle quattro.

Sei d'accordo con Rogen che The Interview è stato forse esagerato o pensi che il film sia stato insensibile?