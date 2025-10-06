Shopify Rebellion alza il trofeo all'ultimo Major della stagione della Halo Championship Series

HQ

Il Halo Championship Series è quasi nei libri. L'ultimo Major dell'anno si è concluso, poiché le migliori squadre e giocatori hanno concluso il loro tempo a Charlotte, nella Carolina del Nord, per il FaZe Clan ospitato dal Major.

Questo è un evento importante in quanto metà dei semi per l'imminente World Championship vengono distribuiti qui, ma solo perché è così, non significa che non ci sia un vincitore che valga la pena di segnalare.

Dopo un torneo piuttosto dominante in cui ha perso solo due mappe nelle quattro serie che ha giocato, Shopify Rebellion è stato nominato campione dopo aver superato FaZe Clan nel finale in modo 4-1. Ciò significa che Shopify Rebellion sta tornando a casa con il trofeo e il posto Worlds, oltre a $ 100.000 di premio in denaro.

Per quanto riguarda le squadre che si sono qualificate per Worlds in questo evento, oltre a Shopify Rebellion e FaZe Clan, OpTic Gaming, Spacestation Gaming, TSM, Envy, Akave Esports e Mindfreak hanno tutti timbrato i loro biglietti.