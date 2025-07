Shopify Rebellion esce Dota 2 scena eSport

HQ

L'immediato futuro non vedrà più Shopify Rebellion schierare una squadra Dota 2. L'organizzazione ha rivelato che sta uscendo di scena dopo non aver rispettato gli standard che si era prefissata.

Questa decisione significa che ciascuno dei giocatori e dei membri dello staff che componevano la squadra sono stati rilasciati e sono in grado di trovare nuove opportunità altrove. Va detto però che probabilmente non si tratta di un addio definitivo, ma più di una pausa dalla scena, dato che Shopify Rebellion continua a tenere d'occhio Dota 2 competitivo e a tornare in auge se il momento lo richiede.

Per intero, il comunicato che ha confermato questo cambio di direzione spiega:

"Mi addolora condividere questo, ma per il momento abbiamo preso la difficile decisione di allontanarci da Dota 2. Stiamo rilasciando il nostro intero roster incondizionatamente, con effetto immediato, in modo che possano perseguire senza problemi le loro prossime opportunità. Spero che tutti trovino nuove fantastiche case e continuino a brillare, portando il loro incredibile talento e dedizione a nuovi team.

"Sono fiducioso che questo sia un "a presto" piuttosto che un addio. Mentre ci prendiamo la nostra pausa, terrò sempre d'occhio Dota. Per ora, puoi scommettere che sarò lì con te, a fare il tifo per i miei giocatori preferiti come fan durante TI".