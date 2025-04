Si dice che un progetto horror di Star Wars sia in lavorazione

HQ

Assecondare Star Wars a tutti i tipi di pubblico può essere impegnativo, poiché in qualche modo il franchise di fantascienza deve essere applicabile agli adulti che lo hanno sperimentato per la prima volta 40 anni fa, ma anche ai giovani che stanno appena iniziando il loro viaggio in una galassia molto, molto lontana. Questo ha recentemente portato a progetti molto diversi, come il più adatto ai bambini Skeleton Crew e anche il più maturo The Acolyte. In futuro, sembra che possiamo aspettarci un progetto ancora piùStar Wars adatto agli adulti.

Lo showrunner Tony Gilroy ha dichiarato che la Disney è attualmente in procinto di realizzare una produzione horror Andor Star Wars. Non è chiaro come andrà a finire, ma Gilroy fa notare a Business Insider che "lo stanno facendo. Penso che lo stiano facendo. Penso che sia in lavorazione", quando gli è stato chiesto di un potenzialeStar Wars progetto horror.

Star Wars ha spesso ballato intorno a sfumature horror in passato, ma non ha mai veramente esplorato uno stile horror completo. Se questo è accurato e finisce per diventare realtà, cosa vorresti che includesse? Darth Vader nel suo momento più spaventoso? Forse un'esplorazione di Darth Nihlus ?