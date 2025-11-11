Singapore sta cercando di riconoscere gli eSport come sport ufficiale

HQ

Gli eSport sono cresciuti molto nel corso degli anni in tutto il mondo, ma in Asia sono significativamente più popolari e radicati nella società rispetto all'Occidente, dove sono più di un interesse di nicchia. La prova di ciò arriva da Singapore, dove in una proposta di legge aggiornata condivisa la scorsa settimana, il paese ha rivelato le sue speranze di classificare gli eSport e gli sport della mente sotto la sua definizione ufficiale della parola "sport".

Secondo Esports Insider, questa mossa arriva in un emendamento del Singapore Sports Council Act 1973 e, sebbene debba ancora essere approvata e approvata, cercherà di espandere la portata del Singapore Sports Council per includere gli eSport e altre discipline atletiche non tradizionali.

In termini di riferimento agli "sport della mente", questo comprende attività come gli scacchi e il bridge, con il primo che è anche un'attività competitiva che sta diventando sempre più popolare tra il pubblico degli eSport.

Il disegno di legge, se dovesse essere approvato, spera anche di istituire istituzioni di formazione per gli sportivi e stabilire nuovi standard per l'allenamento e la scienza dello sport, tutte diverse iniziative che mirano a migliorare la cultura sportiva di Singapore.