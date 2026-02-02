Six Invitational 2026: Ecco cosa aspettarsi dal primo giorno

HQ

Febbraio significa una cosa nel mondo del gaming competitivo; Il ritorno del torneo annuale Rainbow Six: Siege Six Invitational. L'evento principale dell'anno solare inizia oggi, 2 febbraio, e si svolge per alcune settimane, con tutta l'azione che si svolge a Parigi, Francia.

Detto questo, potresti essere interessato a conoscere i primi turni di azione del grande evento e, in tal caso, abbiamo tutte queste informazioni disponibili da condividere.

In totale, oggi si disputano otto partite, due per ciascuno dei quattro gruppi che sono stati testa di serie. Ci saranno due partite contemporaneamente durante la giornata, una partita sul canale principale e l'altra sulla secondaria.

Gruppo A:



Team Heretics vs. FearX attivati ora!



Ninja in pigiama vs. Weibo Gaming alle 13:30 GMT/14:30 CET



Gruppo B:



Daystar vs. Elevate in questo momento!



Team Falcons vs. Furia alle 13:30 GMT/14:30 CET



Gruppo C:



Dplus vs. Black Dragons alle 17:00 GMT/18:00 CET



G2 Esports vs. Shopify Rebellion alle 20:30 GMT/21:30 CET



Gruppo D:



Spacestation Gaming vs. Enterprise Esports alle 17:00 GMT/18:00 CET



Team Secret vs. Oxygen Esports alle 20:30 GMT/21:30 CET



Sia le partite del Gruppo A che del Gruppo C saranno trasmesse sul canale principale, mentre le partite dei Gruppi B e D sono riservate al canale secondario.