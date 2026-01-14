Six Invitational 2026: Oxygen Esports e Project Zero si portano a Parigi con vittorie nelle Last Chance Qualifier

HQ

L'intero elenco delle squadre partecipanti al più grande evento del calendario competitivo Rainbow Six: Siege X è quasi confermato, poiché rimangono solo due posti al Six Invitational 2026. Recentemente, due slot sono stati assicurati quando sia l'EMEA che quella nordamericana Last Chance Qualifiers sono state completate, il che significa che conosciamo altre due squadre che saranno presenti al torneo.

Per la scena EMEA, è stato Project Zero a riuscire a superare la sfida per assicurarsi un posto all'evento principale. La squadra ci è riuscita dopo aver battuto Twisted Minds nella partita finale, guadagnandosi così il biglietto per Parigi per il main show di febbraio.

In Nord America, è stato Oxygen Esports a prendere il rispettivo biglietto, tutto dopo aver superato DarkZero nell'ultima partita del torneo regionale Last Chance Qualifier.

Per quanto riguarda gli altri due posti destinati alle regioni Asia-Pacifico e Sud America, questi saranno occupati quando i rispettivi eventi Last Chance Qualifier si concluderanno questo prossimo weekend, il 18 gennaio. Quando sarà così, sapremo la formazione confermata di 20 squadre per il Six Invitational 2026.

Guardando a SI 2026, l'evento principale inizierà il 2 febbraio e durerà fino al 15 febbraio, con il live action previsto per il Adidas Arena nella città di Parigi, tutto nel paese d'origine dell'editore Ubisoft.