Six Invitational 2026: Ultima giornata della fase a gironi inizierà con una sola squadra confermata eliminata

Dopo una settimana intensa di azione, l'ultimo giorno della fase a gironi del Rainbow Six: Siege X Six Invitational 2026 si conclude oggi. Con l'ultimo gruppo di partite in programma, molto cambierà: quattro squadre saranno definitivamente eliminate, quattro squadre saranno inserite nel tabellone inferiore dei playoff, quattro squadre riceveranno un bye al primo turno e otto squadre saranno inserite nel primo turno del tabellone superiore. Con tutto questo da decidere, finora solo tre cose sono state confermate.

Per esempio, sia FaZe Clan che Team Secret ottengono bye al primo turno dopo aver vinto i rispettivi gruppi (Gruppo C e D). Allo stesso modo, il torneo di Elevate è finito, poiché indipendentemente dai risultati di oggi, la squadra tornerà a casa. Oltre a questo, è tutto in gioco, dato che tutte le altre squadre lottano per la vittoria di gruppo, per evitare l'eliminazione o per sfuggire al quarto posto nel lower bracket.

Al momento, nel Gruppo A, l'altra certezza è che solo Weibo Gaming, M80 o Team Heretics possono vincere il gruppo, mentre solo Ninjas in Pyjamas o FearX saranno eliminati. Per il Gruppo B, è simile al fatto che Furia o Wildcard possono vincere il gruppo, mentre Team Falcons e Daystar lottano per evitare il quarto posto. Il Gruppo C è completamente aperto, poiché con FaZe Clan vincitore confermato, solo Dplus è al sicuro dall'eliminazione, con Black Dragons, Shopify Rebellion e G2 Esports tutti in lotta per restare in vita e anche per conquistare un posto nel tabellone superiore. Infine, per il Gruppo D, con Team Secret vincente nel gruppo, sappiamo che Spacestation Gaming e Fluxo W7M otterranno gli slot del bracket superiore, mentre Oxygen Esports e Enterprise Esports competono per il posto nel bracket inferiore ed eviteranno l'eliminazione.

I vari giochi sono in corso con azione che si svolge tutto il giorno.