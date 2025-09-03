Slough House viene bloccata nella quinta stagione di Slow Horses

HQ

È quel periodo dell'anno in cui ritorna uno dei migliori spettacoli Apple TV+. Sì, Slow Horses è quasi tornato sullo streamer, tutto per la sua quinta stagione, dove vedremo Gary Oldman tornare nei panni dell'iconico Jackson Lamb e avere il compito di navigare ancora una volta nel mondo dello spionaggio.

Apple TV+

Questo prossimo capitolo della storia inizierà il 24 settembre, e vedrà cosa accadrà quando l'MI5 sospetterà una fuga di notizie proveniente da Slough House, portando la base e i suoi agenti disfunzionali ad essere messi a terra e impediti di fare ciò che sanno fare meglio. Tuttavia, poco dopo l'MI5 si ritrova nel mirino e preso di mira, portando il Slow Horses a tornare in azione e a salvare ancora una volta i servizi segreti.

Tutto questo è preso in giro nel trailer del prossimo lotto di episodi che è stato rilasciato molto di recente. Dai un'occhiata qui sotto e un rapido promemoria: mentre questa è la quinta stagione di Slow Horses, una sesta e una settima sono in arrivo, anche se con un nuovo showrunner...