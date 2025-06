Solo Leveling: Arise si espande e apre le porte al multiplayer su Xbox con la versione 'Overdrive'

HQ

Quando qualche anno fa Phil Spencer disse che Xbox avrebbe puntato tutto sullo sviluppo giapponese e sul mercato giapponese, molti pensarono che, a parte il suo idillio (e la quasi morte) di Tango Gameworks e la sua fruttuosa partnership con Square Enix e Atlus, non ci fossero molti altri esempi degni di nota di progetti giapponesi (ci sono onorevoli eccezioni, come Kunitsu-Gami), ma oggi ha fatto un passo importante verso il mainstream.

Xbox ha svelato Solo Leveling: Arise Overdrive, una versione ampliata di Solo Leveling: Arise, che è stata rilasciata su PC e PS5 a maggio 2024. Ora ci viene presentata una versione ampliata con una nuova modalità multiplayer per un massimo di quattro giocatori per rivivere la storia fantasy e fantascientifica del manhwa coreano adattata dall'anime giapponese. Ci saranno combattimenti in tempo reale più frenetici mentre padroneggiamo le arti della classe dirigente di Sung Jinwoo, il cacciatore più debole del mondo che, contro ogni previsione, sopravvive alla morte e può aumentare il suo potere all'infinito, proprio come in un videogioco.

Solo Leveling: Arise Overdrive arriverà su Xbox PC questo autunno e la versione per console (Xbox Cloud e Xbox Series) sarà disponibile nel 2026.