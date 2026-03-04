Sonic Racing: Crossworlds avrà un personaggio ospite segreto il 25 marzo

HQ

Solo la scorsa settimana abbiamo annunciato che forse i personaggi di Sonic più inaspettati fino ad oggi, Tangle e Whisper, si erano uniti Sonic Racing: Crossworlds come nuovi piloti. Non sono personaggi originariamente di gioco, ma provengono dai fumetti di Sonic, dove sono diventati così grandi favoriti da partecipare ora come piloti di corse in Crossworlds.

Ma Sega sta già pianificando in anticipo e ha ancora in programma di lavorare. Sappiamo già che le Tartarughe Ninja e Mega Man sono in arrivo, e abbiamo anche molte icone Sega inutilizzate che potrebbero prendere il loro posto al volante, come Amigo (Samba De Amigo), Gum (Jet Set Radio), Joe Musashi (Shinobi), Ristar (Ristar), Ryo Hazuki (Shenmue), Ulala (Space Channel 5) e ovviamente le vecchie icone Sega Alex Kidd e Wonder Boy.

E ora è stato annunciato che il 25 marzo vedremo chi parteciperà a partecipare dopo, seguito da un nuovo festival del fine settimana in onore del personaggio. Il candidato più probabile è probabilmente Mega Man, considerando che Capcom ha un evento ricco di Mega Man domani, dove un annuncio di una partecipazione speciale si integrerebbe bene. Detto ciò, potrebbe essere qualcosa di completamente diverso.

La buona notizia riguardo a Sonic Racing: Crossworlds non finisce qui, perché anche Sonic Team e Sega hanno un'altra sorpresa in serbo. Questa è pensata per i nuovi arrivati e dà "2x Punti Rango fino al grado A+" per tutto il mese, permettendoti di salire di livello e sbloccare elementi nel gioco più velocemente.