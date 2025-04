Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fissato per la premiere di giugno 2027 Una serie di nuove immagini del film sono state condivise da Sony Pictures.

HQ È già stata una grande giornata per gli appassionati di webhead, dato che Sony Pictures ha preso il CinemaCon con un carico di Spider-Man notizie da condividere con i suoi fan. Oltre al prossimo sforzo live-action con Tom Holland, ci è stato detto quali sono i piani per il terzo e ultimo capitolo della trilogia, inclusaSpider-Verse la sua nuova data di anteprima e mentre otteniamo anche alcune immagini più straordinarie da guardare. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse cercherà di fare il suo grande arrivo nei cinema il 4 giugno 2027 e, oltre a questo, possiamo vedere alcuni frammenti d'arte, che includono uno scorcio di Earth-42 Prowler Miles Morales di Earth 1610B e, naturalmente,Spider-Man Miles Morales. Dai un'occhiata a tutte le illustrazioni per l'atteso film qui sotto.