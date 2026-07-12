Spider-Man: Beyond the Spider-Verse I produttori condividono aggiornamenti sul film atteso: "It sta andando davvero bene"

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Dopo aver aspettato quello che sembra un lungo tempo per la terza e ultima parte della saga Spider-Verse, il prossimo anno sarà ufficialmente quello in cui Spider-Man: Beyond the Spider-Verse farà il suo debutto nelle sale di tutto il mondo. Con la produzione del film attualmente in corso, la coppia di sceneggiatori e produttori Christopher Miller e Phil Lord ha ora fornito un aggiornamento sul film in un'intervista a Empire.

La coppia creativa ha spiegato che il lavoro procede senza intoppi e che l'attuale attenzione è sull'adattare il film agli standard IMAX, con questo che sarà il primo film della trilogia realizzato anche per schermi IMAX.

Miller osserva: "Siamo immersi, profondamente in tutto questo. Oggi andremo alla sede IMAX per vedere come appaiono le riprese in scala e assicurarci che abbiano la risoluzione necessaria per apparire splendide. Stiamo lavorando a fondo nella sala di montaggio con il team, e sta andando tutto molto bene. È molto film e molto da fare. Devi continuare a fare qualcosa che non è mai stato fatto prima. È tutto quello che devi fare. Facile!"

Va detto che l'attesa tra Beyond the Spider-Verse e Across the Spider-Verse del 2023 sarà più breve rispetto all'attesa tra Across the Spider-Verse e l'originale Into the Spider-Verse del 2018. Quindi, anche se è sembrato un periodo considerevole, probabilmente anche a causa dei numerosi ritardi, arriva in modo piuttosto tempestivo secondo gli standard della serie.

Per quanto riguarda la data di anteprima di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, è attualmente fissata per il 18 giugno 2027, quindi tra meno di 12 mesi speriamo di poter guardare il tanto atteso capitolo animato conclusivo.