Star Fox sarà giocabile usando il controller Nintendo 64 per Switch

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Nintendo ha lanciato una vera bomba da un giorno all'altro. Senza alcun preavviso, abbiamo scoperto che era il momento di un Star Fox Direct, e proprio così, è stato annunciato un gioco di cui si vociferava da secoli e che la gente aveva sempre clamato da sempre... Completamente all'improvviso.

Abbiamo già riportato che il gioco uscirà il 25 giugno, fornito un prezzo approssimativo e notato che è un remake di Star Fox 64 (conosciuto in Europa come Lylat Wars), spesso considerato il miglior gioco della serie. Ma una cosa che è passata inosservata è che Nintendo apparentemente vuole prestare un po' più di attenzione alle radici originali nel Nintendo 64.

Ecco perché hanno confermato che se hai acquistato il controller Nintendo 64 per Switch, potrai giocare a questo nuovo remake Star Fox con esso. Dato che questo è un remake che rimane molto fedele all'originale, sarà come volare indietro nel 1997 e vivere il classico esattamente come era stato originariamente pensato per essere giocato.

Un bel tocco, non credi?