Quanto costa Star Fox per Nintendo Switch 2? Prezzo rivelato per le versioni digitali e fisiche

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Star Fox è stato annunciato da Nintendo come una sorpresa totale mercoledì sera, e uscirà molto presto, il 25 giugno 2026, solo su Nintendo Switch 2. Il gioco è un remake 1:1 di Star Fox 64 nel gameplay, ma la grafica e i design dei personaggi sono stati completamente rivisitati, con risultati piuttosto polarizzati.

Quello che sicuramente sarà meglio accolto dai fan è il prezzo: Star Fox (per Nintendo Switch 2) sarà un gioco più economico rispetto alla maggior parte delle esclusive Nintendo first-party. Questi sono i prezzi delle versioni digitali confermate al momento della stesura (*le versioni fisiche non sono state confermate, ma dovrebbero costare dieci dollari in più).



€49,99 digitale/€59,99 fisico*



£41,99 digitale/£49,99 fisico*



49,99 $ digitale/59,99 $ fisico*



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È stato confermato dal Nintendo Store giapponese che Star Fox costerà 5480 yen digitalmente e 6480 yen fisicamente, allo stesso prezzo di Rhythm Paradise Groove (6500 yen sia fisicamente che digitalmente, dato che è un gioco per Switch 1).

Quindi Star Fox sarà "più piccolo" di Splatoon Raiders agli occhi di Nintendo, ma della stessa dimensione di Rhythm Heaven; mentre Splatoon Raiders sarà esso stesso più piccolo di giochi come Pokopia o Yoshi and the Mysterious Books. È difficile prevedere il prezzo dei giochi Nintendo... ma almeno stanno allentando i prezzi folli visti con Mario Kart World un anno fa.

Con Star Fox che è un remake di un gioco "più piccolo" e non un franchise molto mainstream, ha senso che sia più economico rispetto ad altri giochi, anche se questo conferma che non sarà un titolo "AAA". Tuttavia, con voci che un altro Star Fox gioco uscirà nel 2027, questo potrebbe essere l'inizio di un nuovo capitolo entusiasmante per il franchise Star Fox...