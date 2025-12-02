StarLadder Budapest Major 2025: Altre cinque squadre confermate per la Fase 3, cinque squadre eliminate

HQ

La seconda fase del StarLadder Budapest Major è quasi finita. Più tardi oggi si svolgeranno le ultime tre partite, con queste tre partite estremamente importanti per le sei squadre protagoniste, poiché i vincitori accederanno alla Fase 3 mentre i perdenti saranno eliminati e eliminati.

Questi giochi sono classificati come segue:



Ninja in pigiama vs. 3DMax



Team Liquid vs. Astralis



Passion UA vs. M80



Con questi giochi in mente, già cinque squadre hanno ottenuto il biglietto per la terza fase mentre cinque sono state eliminate. Le squadre qualificate includono Natus Vincere, FaZe Clan, B8, Imperial Esports e Parivision. Le squadre eliminate si estendono tra Aurora Gaming, Fnatic, Tyloo, FlyQuest e MiBR.

Le squadre che avanzano si uniscono alle squadre invitate per la Fase 3, che includono Furia, Team Vitality, Team Falcons, The MongolZ, Mouz, Team Spirit, G2 Esports e PaiN Gaming. Questa fase precederà i playoff e sarà strutturata come le fasi precedenti, il che significa che le squadre si qualificheranno se ottengono tre vittorie in questa fase. Potrebbero qualificarsi rapidamente con tre vittorie consecutive (3-0) o arrivare fino alla fine come le squadre della Fase 2 che oggi si contendono con un record di 3-2. L'unica cosa che non possono fare è accumulare tre sconfitte, perché significherebbe essere eliminati dall'evento...