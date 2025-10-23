StarLadder Budapest Major 2025: ecco le 32 squadre confermate

HQ

La stagione agonistica 2025 Counter-Strike 2 sta volgendo al termine ma non è ancora finita. Ci sono ancora una manciata di eventi da aspettarsi, tra cui IEM Chengdu e persino il StarLadder Budapest Major 2025. Questo sarà un grande evento in quanto vedrà 32 squadre presenti e combattere per una fetta di un montepremi di $ 1,25 milioni. Si inizia il 24 novembre e si protrae fino al 14 dicembre, e con questo in mente, le 32 squadre presenti sono state confermate.

Squadre StarLadder Budapest Major 2025:



FaZe Clan



GamerLegion



Ninja in pigiama



B8



Parivision



Fnatic



Eredità



Esport imperiali



M80



NRG



Fluxo



Canidi rossi



Lynn Vision



Gli Unni



FlyQuest



Atomo raro



Vitalità di squadra



Spirito di squadra



Squadra Falchi



Mouz



G2 Esports



Furia



PaiN Gaming



La MongolZ



Aurora



Natus Vincere



Astralis



3DMax



Squadra Liquid



MiBR



Passione USA



Tyloo



Di queste 32 squadre, chi pensi sia il favorito per vincere il torneo?