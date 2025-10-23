esports
Counter-Strike 2
StarLadder Budapest Major 2025: ecco le 32 squadre confermate
Il torneo sarà uno degli ultimi dell'anno, con inizio a fine novembre e fine a metà dicembre.
La stagione agonistica 2025 Counter-Strike 2 sta volgendo al termine ma non è ancora finita. Ci sono ancora una manciata di eventi da aspettarsi, tra cui IEM Chengdu e persino il StarLadder Budapest Major 2025. Questo sarà un grande evento in quanto vedrà 32 squadre presenti e combattere per una fetta di un montepremi di $ 1,25 milioni. Si inizia il 24 novembre e si protrae fino al 14 dicembre, e con questo in mente, le 32 squadre presenti sono state confermate.
Squadre StarLadder Budapest Major 2025:
- FaZe Clan
- GamerLegion
- Ninja in pigiama
- B8
- Parivision
- Fnatic
- Eredità
- Esport imperiali
- M80
- NRG
- Fluxo
- Canidi rossi
- Lynn Vision
- Gli Unni
- FlyQuest
- Atomo raro
- Vitalità di squadra
- Spirito di squadra
- Squadra Falchi
- Mouz
- G2 Esports
- Furia
- PaiN Gaming
- La MongolZ
- Aurora
- Natus Vincere
- Astralis
- 3DMax
- Squadra Liquid
- MiBR
- Passione USA
- Tyloo
Di queste 32 squadre, chi pensi sia il favorito per vincere il torneo?