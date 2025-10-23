Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

StarLadder Budapest Major 2025: ecco le 32 squadre confermate

Il torneo sarà uno degli ultimi dell'anno, con inizio a fine novembre e fine a metà dicembre.

HQ

La stagione agonistica 2025 Counter-Strike 2 sta volgendo al termine ma non è ancora finita. Ci sono ancora una manciata di eventi da aspettarsi, tra cui IEM Chengdu e persino il StarLadder Budapest Major 2025. Questo sarà un grande evento in quanto vedrà 32 squadre presenti e combattere per una fetta di un montepremi di $ 1,25 milioni. Si inizia il 24 novembre e si protrae fino al 14 dicembre, e con questo in mente, le 32 squadre presenti sono state confermate.

Squadre StarLadder Budapest Major 2025:


  • FaZe Clan

  • GamerLegion

  • Ninja in pigiama

  • B8

  • Parivision

  • Fnatic

  • Eredità

  • Esport imperiali

  • M80

  • NRG

  • Fluxo

  • Canidi rossi

  • Lynn Vision

  • Gli Unni

  • FlyQuest

  • Atomo raro

  • Vitalità di squadra

  • Spirito di squadra

  • Squadra Falchi

  • Mouz

  • G2 Esports

  • Furia

  • PaiN Gaming

  • La MongolZ

  • Aurora

  • Natus Vincere

  • Astralis

  • 3DMax

  • Squadra Liquid

  • MiBR

  • Passione USA

  • Tyloo

Di queste 32 squadre, chi pensi sia il favorito per vincere il torneo?

Counter-Strike 2

Testi correlati

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
RECENSIONE. Scritto da Patrik Severin

Patrick ha continuato a disinnescare bombe, salvare ostaggi e acquistare quantità oscene di armi in questo sequel del classico Counter-Strike...



Caricamento del prossimo contenuto