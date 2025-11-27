esports
Starladder Budapest Major: Cinque squadre confermate per la Tappa 2 e cinque squadre sono state eliminate
Sapremo quali saranno le ultime tre squadre a qualificarsi e le altre tre che torneranno a casa più tardi oggi.
La prima fase del Starladder Budapest Major si conclude oggi, poiché le ultime tre partite si svolgeranno nelle prossime ore. Queste sono partite cruciali per le squadre coinvolte, poiché le tre organizzazioni vincitrici accederanno alla seconda fase dell'evento, mentre le tre perdenti saranno eliminate.
Il torneo è strutturato in modo tale per la Fase 1, dove delle 16 squadre coinvolte, solo otto avanzano mentre otto vengono eliminate. A causa dei record attuali e delle prestazioni delle partite già disputate, cinque squadre sono passate al turno successivo (ottenendo tre vittorie in questa fase) mentre cinque sono state eliminate, e per chi si trattano, vedi sotto.
Le cinque squadre qualificate per la Fase 2 sono:
- M80
- FlyQuest
- B8
- Fnatic
- Ninja in pigiama
Le cinque squadre eliminate dal Budapest Major sono:
- RED Canids
- Gli Huns Esports
- GamerLegion
- Lynn Vision Gaming
- Atomo raro
Le sei squadre ancora in sospeso e in gara oggi sono classificate come segue:
- NRG vs. Imperial Esports
- Fluxo vs. FaZe Clan
- Paivision vs. Legacy
Chi pensi che passerà alla Fase 2 tra le altre squadre rimaste?