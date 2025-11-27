Starladder Budapest Major: Cinque squadre confermate per la Tappa 2 e cinque squadre sono state eliminate

HQ

La prima fase del Starladder Budapest Major si conclude oggi, poiché le ultime tre partite si svolgeranno nelle prossime ore. Queste sono partite cruciali per le squadre coinvolte, poiché le tre organizzazioni vincitrici accederanno alla seconda fase dell'evento, mentre le tre perdenti saranno eliminate.

Il torneo è strutturato in modo tale per la Fase 1, dove delle 16 squadre coinvolte, solo otto avanzano mentre otto vengono eliminate. A causa dei record attuali e delle prestazioni delle partite già disputate, cinque squadre sono passate al turno successivo (ottenendo tre vittorie in questa fase) mentre cinque sono state eliminate, e per chi si trattano, vedi sotto.

Le cinque squadre qualificate per la Fase 2 sono:



M80



FlyQuest



B8



Fnatic



Ninja in pigiama



Le cinque squadre eliminate dal Budapest Major sono:



RED Canids



Gli Huns Esports



GamerLegion



Lynn Vision Gaming



Atomo raro



Le sei squadre ancora in sospeso e in gara oggi sono classificate come segue:



NRG vs. Imperial Esports



Fluxo vs. FaZe Clan



Paivision vs. Legacy



Chi pensi che passerà alla Fase 2 tra le altre squadre rimaste?