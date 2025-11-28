StarLadder Budapest Major: NRG tra gli eliminati mentre il calendario della Fase 2 è fissato
Altre tre squadre sono state eliminate ieri, ma questo significa che sappiamo come appare la Fase 2.
Il primo turno del StarLadder Budapest Major è giunto al termine. Otto squadre sono già state eliminate dalla competizione, mentre otto hanno assicurato il loro posto nel secondo turno che inizierà domani.
Dopo che Parivision ha battuto Legacy, Imperial Esports ha superato NRG e FaZe Clan ha sconfitto Fluxo, le tre squadre vincitrici restano vive nel torneo mentre i tre perdenti salgono su un aereo e stanno tornando a casa.
Questo significa che ora conosciamo la formazione confermata di 16 squadre per la seconda fase di azione, che è strutturata esattamente nello stesso modo della Fase 1. In sostanza, otto squadre accederanno alla terza e ultima fase mentre altre otto saranno eliminate. Se una squadra ottiene tre vittorie in questa fase, avanza, con tre sconfitte che portano a KO. Detto questo, ecco il calendario del primo gruppo di incontri per la Fase 2.
- Aurora Gaming vs. M80
- Natus Vincere contro FlyQuest
- Team Liquid vs. B8
- 3DMax vs. Fnatic
- Astralis vs. Ninja in pigiama
- Tyloo vs. Parivision
- MiBR vs. Imperial Esports
- Passion UA vs. FaZe Clan
Il secondo turno di partite in questa fase non sarà classificato fino al completamento di queste partite. Chi pensi sopravviverà alla Fase 2?