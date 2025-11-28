StarLadder Budapest Major: NRG tra gli eliminati mentre il calendario della Fase 2 è fissato

HQ

Il primo turno del StarLadder Budapest Major è giunto al termine. Otto squadre sono già state eliminate dalla competizione, mentre otto hanno assicurato il loro posto nel secondo turno che inizierà domani.

Dopo che Parivision ha battuto Legacy, Imperial Esports ha superato NRG e FaZe Clan ha sconfitto Fluxo, le tre squadre vincitrici restano vive nel torneo mentre i tre perdenti salgono su un aereo e stanno tornando a casa.

Questo significa che ora conosciamo la formazione confermata di 16 squadre per la seconda fase di azione, che è strutturata esattamente nello stesso modo della Fase 1. In sostanza, otto squadre accederanno alla terza e ultima fase mentre altre otto saranno eliminate. Se una squadra ottiene tre vittorie in questa fase, avanza, con tre sconfitte che portano a KO. Detto questo, ecco il calendario del primo gruppo di incontri per la Fase 2.



Aurora Gaming vs. M80



Natus Vincere contro FlyQuest



Team Liquid vs. B8



3DMax vs. Fnatic



Astralis vs. Ninja in pigiama



Tyloo vs. Parivision



MiBR vs. Imperial Esports



Passion UA vs. FaZe Clan



Il secondo turno di partite in questa fase non sarà classificato fino al completamento di queste partite. Chi pensi sopravviverà alla Fase 2?