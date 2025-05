StarLadder ospiterà Counter-Strike 2 Major a Budapest entro la fine dell'anno

HQ

Counter-Strike 2 Gli eSport sono forse i più popolari e affollati che mai. Lo sparatutto sta attirando mega numeri sia come gioco che come evento per gli spettatori, motivo per cui non è una grande sorpresa che tutti stiano cercando di entrare in azione e ospitare grandi eventi.

Oltre a ESL, BLAST, Esports World Cup e PGL, ora StarLadder ha annunciato l'intenzione di riempire il già ricco calendario 2025 con un altro Major. Questo si terrà a Budapest, in Ungheria, entro la fine dell'anno, con un formato in tre fasi che si svolgerà tra il 24 novembre e il 7 dicembre, il tutto prima di un girone di playoff tra l'11 e il 14 dicembre.

L'azione sarà ospitata al MTK Sportpark per le fasi e al MVM Dome per i playoff, e ci è stato detto che sarà offerto un montepremi di $ 1,25 milioni. Il numero di squadre in gara, e allo stesso modo le squadre presenti, deve ancora essere rivelato, ma i biglietti per i tifosi presenti sono già stati resi disponibili, il che significa che probabilmente possiamo aspettarci di saperne di più sul primo punto prima piuttosto che dopo.

Sei entusiasta per l'ennesimo CS2 Major ?