Starmer critica i piani economici di Farage come una scommessa sconsiderata

Le ultime notizie sul Regno Unito . Il primo ministro britannico Keir Starmer ha accusato martedì Nigel Farage di promuovere idee economiche sconsiderate, avvertendo che le promesse di Reform UK riecheggiano l'agenda di breve durata e dannosa della precedente leadership conservatrice.

Starmer ha indicato i tagli fiscali non finanziati come una ricetta per l'instabilità del mercato, tracciando parallelismi con le turbolenze economiche che hanno fatto cadere un ex primo ministro. Ha sottolineato che il suo governo è stato eletto per ripristinare la stabilità, non per giocare d'azzardo con le finanze del paese.