Stavn si dimette dalla squadra principaleCounter-Strike 2 di Astralis e porta a una riunione di Magisk

Astralis sta ancora tentando di tornare in cima alla montagna dellaCounter-Strike competitività, nello stesso modo in cui ha operato per anni negli anni 2010. Nell'ultima mossa per raggiungere questo obiettivo, il team ha annunciato che uno dei suoi membri si sta allontanando dalla line-up attiva, lasciando spazio per una reunion danese.

Per cominciare, Martin "stavn" Lund si prenderà una pausa dalla squadra principale. Il motivo è spiegato come segue:

"Sosteniamo pienamente "Stavn" e la sua decisione di prendersi una pausa e dare priorità alla sua salute. Non vediamo l'ora di vederlo di nuovo sul server quando sarà in forma e pronto a competere di nuovo".

Questo lascia spazio nel roster principale, spazio che sarà riempito dal rientrante Emil "Magisk" Reif, che dopo anni di assenza per aiutare Team Vitality e Team Falcons trovare il successo, sta tornando all'organizzazione che ha servito per diversi anni.

Per celebrare questa occasione, Magisk ha dichiarato: "Astralis significa molto per me, quindi ovviamente sono felice di poter aiutare. Sarà divertente tirare di nuovo la maglia con la stella sopra la testa e sono estremamente motivato a dare il mio contributo alla squadra insieme ai ragazzi. E infine, i miei pensieri sono con Martin: spero che abbia il tempo di cui ha bisogno".

Pensi che questi cambiamenti andranno a beneficio degli sforzi di Astralis per la ricerca di trofei?