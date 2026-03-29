Steve Carrell dice che "la gente odiava davvero" il pilota di The Office

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The Office US rimane una delle sitcom più grandi e di maggior successo del paese, ma dalle reazioni al pilot, la star Steve Carrell pensava che sarebbe stata accolta come le escrementi di topo su una torta di compleanno. In effetti, ha detto che è stato accolto così male nelle proiezioni di prova che la gente "ha odiato attivamente" il primo episodio di The Office.

Parlando nel podcast Good Hang di Amy Poehler, Carrell ha ricordato di aver realizzato il primo episodio e di aver sentito le reazioni a esso. "Il nostro pilot è stato il pilota con meno collaudazioni nella storia della NBC. La gente lo odiava davvero. Lo odiavano attivamente. E non so bene come abbia avuto successo dopo quello," ha detto. Carrell ha anche menzionato che sul set di Anchorman, Paul Rudd gli aveva detto di non accettare il ruolo di Michael Scott di The Office.

Carrell ha perseverato nonostante le reazioni negative, e la versione statunitense di The Office è sbocciata in una serie amata che è andata in onda per nove stagioni. Carrell si è ritirato dopo il settimo, ma ha dato tutto per dimostrare che quei spettatori di prova si sbagliavano e per assicurarsi che avessimo uno spettacolo che ci facesse rabbrividire, ridere e a volte piangere con i nostri venditori di carta preferiti.